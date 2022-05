Inter | Bastoni lavora ancora a parte Inzaghi spera di averlo in finale di Coppa Italia ma non sarà facile

Advertising

sportface2016 : Il Corriere dello Sport - L'#Inter è chiamata a chiudere la sessione estiva di #calciomercato con un attivo utile d… - FBiasin : Nella sola giornata di oggi, leggendo qua e là, l’#Inter ha praticamente già venduto #Lautaro, #Bastoni, #Dumfries… - Inter : ?? | DAY OFF Nera + Azzurra Bastoni ha il cuore ???? Disponibile ora su @DAZN_IT ?? - Luigi66621823 : RT @il_prof_13: Inter 2022/23: Onana, Handa, Cordaz; Skriniar, Bastoni, Bremer, DD33, Dimarco, Vanheudsen; Brozo, Barella, Calha, Veretou… - i_LuDa : RT @il_prof_13: Inter 2022/23: Onana, Handa, Cordaz; Skriniar, Bastoni, Bremer, DD33, Dimarco, Vanheudsen; Brozo, Barella, Calha, Veretou… -

VersoEmpoli, mister Inzaghi studia il turnover in vista del match in programma venerdì sera: la situazione Alessandronon sarà a disposizione di Simone Inzaghi venerdì in occasione della ...... un'altra tappa fondamentale per l'nella rincorsa al Milan per la conquista dello scudetto. ...GUARDA ALLA JUVE - In tal senso, non verrà assunto alcun tipo di rischio con Alessandro ...Ora spera nel ritorno all’Inter per tornare ad essere protagonista proprio come ... così il club inglese potrebbe provare a chiedere il cartellino di Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro e della ...L'indiziato a riposare è Edin Dzeko, contro l'Empoli potrebbero iniziare la sfida Lautaro Martinez e Correa, con Sanchez che però scalpita per una maglia da titolare (Sport Mediaset) Simone Inzaghi, ...