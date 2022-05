Il caro pedaggi in autostrada slitta al 2023. Niente aumenti, per ora... (Di giovedì 5 maggio 2022) La temuta stangata sull'A24 e A25 verrà rinviata al 2023: «Il Governo ritiene opportuno operare per far sì che l'attuale blocco delle tariffe delle tratte autostradali in questione, previsto fino al 30 giugno 2022, venga prorogato al 31 dicembre 2022». Così ha annunciato il ministro per le Infrastrutture, Enrico Giovannini, ieri a Montecitorio nel corso di un'audizione, richiesta dal capogruppo di Fdi, Francesco Lollobrigida, sul caro-pedaggi della sesta autostrada più cara d'Italia (+187% in 12 anni, con una media di 10 centesimi al km: tutti tariffati come «strada di montagna», compresi gli 11 del pianeggiante tratto urbano di Roma, dalla barriera Est fino al Verano). Dal primo luglio prossimo era previsto un ulteriore rincaro del +34,75% e ieri una rappresentanza dei 111 sindaci di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) La temuta stangata sull'A24 e A25 verrà rinviata al: «Il Governo ritiene opportuno operare per far sì che l'attuale blocco delle tariffe delle tratteli in questione, previsto fino al 30 giugno 2022, venga prorogato al 31 dicembre 2022». Così ha annunciato il ministro per le Infrastrutture, Enrico Giovannini, ieri a Montecitorio nel corso di un'audizione, richiesta dal capogruppo di Fdi, Francesco Lollobrigida, suldella sestapiù cara d'Italia (+187% in 12 anni, con una media di 10 centesimi al km: tutti tariffati come «strada di montagna», compresi gli 11 del pianeggiante tratto urbano di Roma, dalla barriera Est fino al Verano). Dal primo luglio prossimo era previsto un ulteriore rindel +34,75% e ieri una rappresentanza dei 111 sindaci di ...

