I gioielli danno la parola al colore (Di giovedì 5 maggio 2022) Anche i gioielli nella Primavera-Estate 2022 sembrano seguire le tendenze moda in fatto di nuance, tanti quelli colorati che riproducono la palette dell'arcobaleno. Protagonisti su orecchini, anelli, bracciali e collane pietre preziose come: cristalli, zaffiri, rubini e granati. Variano non solo le tonalità ma anche le proposte, a partire dal budget alto o basso, per gioielli economici con piccoli prezzi a pezzi speciali ed unici. Per preziosi che sembrano rubare dalla natura la leggerezza e ricchezza. Fiori fantastici preziosi: i gioielli si ispirano alla natura guarda le foto ...

