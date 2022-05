Guerra in Ucraina, ancora bombe su Azovstal. Per Kiev difendere l’acciaieria è diventata la priorità numero uno. Mosca simula attacchi missilistici tra Polonia e Lituania (Di giovedì 5 maggio 2022) “A partire da ora se c’è un inferno nel mondo è ad Azovstal. Gli ultimi 11 chilometri quadrati di libertà a Mariupol sono stati trasformati in un inferno”. È quanto ha detto alla Cnn un consigliere del sindaco della città Petro Andriushchenko, spiegando che “intensi attacchi sull’acciaieria non si sono fermati per tutta la notte e stanno continuando (qui tutti gli articoli sulla Guerra in Ucraina). “Assalto senza sosta, anche di notte con la regolazione del fuoco dei droni. In alcune zone, le ostilità sono già oltre la recinzione dello stabilimento”, ha detto, aggiungendo che le zone residenziali vicine all’impianto Azovstal hanno dovuto evacuare urgentemente da sole senza preavviso. Guerra in Ucraina, Mosca simula ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 5 maggio 2022) “A partire da ora se c’è un inferno nel mondo è ad. Gli ultimi 11 chilometri quadrati di libertà a Mariupol sono stati trasformati in un inferno”. È quanto ha detto alla Cnn un consigliere del sindaco della città Petro Andriushchenko, spiegando che “intensisulnon si sono fermati per tutta la notte e stanno continuando (qui tutti gli articoli sullain). “Assalto senza sosta, anche di notte con la regolazione del fuoco dei droni. In alcune zone, le ostilità sono già oltre la recinzione dello stabilimento”, ha detto, aggiungendo che le zone residenziali vicine all’impiantohanno dovuto evacuare urgentemente da sole senza preavviso.in...

