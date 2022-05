Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, recensione: Andra Day è l'anima di un biopic che non decolla (Di giovedì 5 maggio 2022) La recensione di Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, pellicola biografica diretta da Lee Daniels che racconta l'ultima fase della carriera della Signora del Blues Billie Holiday, al cinema dal 5 maggio con Bim. Ci sono film che vivono solo in virtù di un'interpretazione. Come sottolinea la nostra recensione de Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, il biopic di Lee Daniels è uno di questi. Pur trapelando la passione per la materia trattata - la vita della Signora del Blues diventa un espediente per parlare di diritti civili e leggi razziali negli USA - a rendere la pellicola degna di visione è soprattutto l'eccezionale performance ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 maggio 2022) Ladi Gli, pellicola biografica diretta da Lee Daniels che racconta l'ultima fase della carriera della Signora del Blues, al cinema dal 5 maggio con Bim. Ci sono film che vivono solo in virtù di un'interpretazione. Come sottolinea la nostrade Gli, ildi Lee Daniels è uno di questi. Pur trapelando la passione per la materia trattata - la vita della Signora del Blues diventa un espediente per parlare di diritti civili e leggi razziali negli USA - a rendere la pellicola degna di visione è soprattutto l'eccezionale performance ...

