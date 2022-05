F1, Lewis Hamilton: “Ho corso con macchine scadenti come la McLaren del 2009 e ora la situazione non è così lontana” (Di giovedì 5 maggio 2022) Il britannico Lewis Hamilton sta vivendo una delle peggiori stagioni in F1. Lewis, in un’intervista concessa a The Race, ha analizzato la situazione attuale e anche voluto precisare alcuni aspetti legati al suo passato, visto che spesso si parla di lui di uno che ha avuto vetture super performanti. Attualmente, l’asso nativo di Stevenage non riesce a trovare la quadra con una Mercedes afflitta dal pompaggio aerodinamico che rappresenta un ostacolo di non poco conto. In più, pare che Hamilton stia facendo più fatica ad adattare il suo stile di guida a queste nuove vetture a effetto suolo. Vero è che, secondo il britannico, non si tratta di una prima volta. Parlando di situazione precaria, Hamilton ha infatti sottolineato: “Ci sono persone che guardano e dicono che non ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Il britannicosta vivendo una delle peggiori stagioni in F1., in un’intervista concessa a The Race, ha analizzato laattuale e anche voluto precisare alcuni aspetti legati al suo passato, visto che spesso si parla di lui di uno che ha avuto vetture super performanti. Attualmente, l’asso nativo di Stevenage non riesce a trovare la quadra con una Mercedes afflitta dal pompaggio aerodinamico che rappresenta un ostacolo di non poco conto. In più, pare chestia facendo più fatica ad adattare il suo stile di guida a queste nuove vetture a effetto suolo. Vero è che, secondo il britannico, non si tratta di una prima volta. Parlando diprecaria,ha infatti sottolineato: “Ci sono persone che guardano e dicono che non ...

Advertising

OfeliaLillla : RT @calliopve: L’importanza di avere piloti come Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nella F1 di oggi. - ineedlouis : RT @calliopve: L’importanza di avere piloti come Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nella F1 di oggi. - sunuranus0 : RT @calliopve: L’importanza di avere piloti come Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nella F1 di oggi. - fofii29 : RT @calliopve: L’importanza di avere piloti come Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nella F1 di oggi. - carIosainz : RT @calliopve: L’importanza di avere piloti come Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nella F1 di oggi. -