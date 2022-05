F1 | GP Miami 2022 Charles Leclerc e la Ferrari cercano il pronto riscatto dopo la “pettinata” patita a Imola

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il Mondiale di Formula Uno entra sempre più nel vivo, apprestandosi a mettere piede nel quarto continente diverso. Il Circus ha già fatto tappa in Asia, Australia ed Europa. Ora è il momento del Nord America, poiché a partire da domani andrà in scena il chiacchieratissimo Gran Premio di, neonato evento di cui si parla ormai da tempo. D’altronde la città della Florida è entrata nella cultura popolare sin dagli anni ’80 grazie all’industria dello show business (il film Scarface e la serie TVVice hanno aperto la strada), dunque è ovvio che un GP di F1 stuzzichi la fantasia e l’interesse anche di chi non appartiene allo zoccolo duro degli appassionati. Glamour a parte, in ambito sportivosarà il quinto capitolo della sfida iridata trae Max Verstappen. In classifica ...

Advertising

P300it : F1 | GP Miami 2022, Anteprima, Tsunoda: “Sarà divertente correre a Miami” ? di Alessandra Leoni ??… - periodicodaily : Gp Miami 2022: dove vederlo in Tv? #GpMiami #Formula1 - FUnoAT : Gp Miami 2022: simulazione e dettagli tecnici del tracciato. #F1 #FunoAT #MiamiGP ?? @robertofunoat - F1Spazio : HAMILTON PROMUOVE MIAMI: 'EVENTO ENORME. BOOM DELLA F1 IN USA' - diegocatalano77 : Gp Miami 2022: simulazione e dettagli tecnici del tracciato. Il tracciato statunitense analizzato nei minimi dettag… -

... attivo a partire dalla fine di maggio, permetterà ai clienti Gucci di pagare i propri acquisti in criptovalute nei negozi Gucci Wooster a New York, Rodeo Drive a Los Angeles,Design District, ......30 Piacenza - Verona 19:30 Latina - Monza CALCIO - SERIE A 12:30 Spezia - Atalanta 15:00 Venezia - Bologna 18:00 Salernitana - Cagliari 20:45 Verona - Milan MOTORI - FORMULA 1 21:30GP CICLISMO ...Il Circus ha già fatto tappa in Asia, Australia ed Europa. Ora è il momento del Nord America, poiché a partire da domani andrà in scena il chiacchieratissimo Gran Premio di Miami, neonato evento di ...Alessandra Leoni | Yuki Tsunoda: "Il weekend di Imola nel complesso è stato difficile, ma sono felice del mio risultato finale in gara. Le qualifiche non sono ...