Edilizia, dal Governo 10 miliardi per compensare il caro materiali (Di giovedì 5 maggio 2022) Nuove risorse per oltre 9,5 miliardi di euro, che si aggiungono ai 470 milioni gia' previsti, per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022 e assicurare la realizzazione delle opere pubbliche e dei progetti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare; norme per favorire gli investimenti dei concessionari autostradali ed evitare che i maggiori costi si riflettano sui pedaggi pagati dall'utenza; un buono per incentivare l'uso dei mezzi pubblici; risorse per i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale fino al 30 giugno 2022 necessari per la diversificazione degli orari scolastici; credito di imposta per l'autotrasporto riferito a veicoli meno inquinanti; proroga al 30 giugno 2022 per l'adozione delle linee guida ...

