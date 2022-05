Due date a Firenze per Coez, al Viper e al Tuscany Hall (Di giovedì 5 maggio 2022) Il tour prevede due locali per tappa, un club piccolo e un club grande, sia per toccare anche i palchi dove il cantautore si è esibito agli inizi della sua carriera, sia per avere una tournée più estesa nel tempo, così da permettere ai lavoratori dello spettacolo di poter tornare a lavorare con più continuità L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 5 maggio 2022) Il tour prevede due locali per tappa, un club piccolo e un club grande, sia per toccare anche i palchi dove il cantautore si è esibito agli inizi della sua carriera, sia per avere una tournée più estesa nel tempo, così da permettere ai lavoratori dello spettacolo di poter tornare a lavorare con più continuità L'articolo proviene daPost.

Advertising

intesasanpaolo : Intesa Sanpaolo e Coopfond sostengono le oltre 10.000 cooperative italiane per aiutarle a fronteggiare le difficolt… - moonvchild_ : più di 70 shows in america e poi in Italia sono solo due cazzo di date sold out da due anni senza manco la decenza… - moonvchild_ : io veramente non riesco a capacitarmi di come nonostante abbia fatto già il tour in america, ne aggiunge ALTRE 32 e… - harrysvhands : Vabbuo comunque a me ste 32 date in meno di due mesi mi pare un po’ too much, ma ok - HNYXHRRY : RT @meryHL13: Non ho mai visto un cantante fare cosi tante date per un tour. La mia teoria è o nel 2023 non avremo concerti o lui e il team… -