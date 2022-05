Don Matteo 13, cancellata la puntata: il motivo della decisione Rai (Di giovedì 5 maggio 2022) Spunta una clamorosa decisione della Rai, che ha deciso di cancellare una puntata di Don Matteo. Andiamo quindi a vedere il motivo di tale scelta. Nel corso della prossima settimana Don Matteo 13 non andrà in onda, con i vertici Rai che hanno deciso di cancellare la puntata. Andiamo quindi a vedere cosa è successo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Spunta una clamorosaRai, che ha deciso di cancellare unadi Don. Andiamo quindi a vedere ildi tale scelta. Nel corsoprossima settimana Don13 non andrà in onda, con i vertici Rai che hanno deciso di cancellare la. Andiamo quindi a vedere cosa è successo L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ninofrassicaoff : Festeggiamo i tanti tantissimi telespettatori che ieri hanno visto DON MATTEO 13 e hanno dato il benvenuto a Raoul… - arsagaidra : RT @marynonpertutti: Ma don Matteo senza don Matteo sarà ancora don Matteo? #DonMatteo13 - arsagaidra : RT @meencantasonar: Grazie Terence per averci regalato 22 anni di Don Matteo. Grazie per averci fatto emozionare. Grazie per averci fatto r… - SerieTvserie : Don Matteo 13, sesta puntata, cast, trama ed anticipazioni - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Segreti e passioni di Maria Chiara Giannetta: il tennis, Agassi, il biliardo e il taglio trendy -