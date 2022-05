Dimissioni di massa e boicottaggio, ma Petrocelli non si arrende: “Farò ricorso alla Consulta” (Di giovedì 5 maggio 2022) Farà ricorso, in ogni caso, alla Corte costituzionale il presidente della commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli. Lo ha dichiarato, dopo avere aperto e immediatamente chiuso la seduta dell'organismo parlamentare, disertata, fra Dimissioni e boicottaggio, dai colleghi della maggioranza. Sarà la Giunta del regolamento di palazzo Madama a dover fornire alla presidenza un parere, posto lo stallo dei lavori. La data non è stata ancora fissata e si presuppone che, in tempi brevi, la riunione si svolgerà quando i capigruppo delle diverse forze politiche rappresenteranno le Dimissioni dei propri parlamentari e la mancata intenzione di sostituirli. Al presidente Elisabetta Casellati, intanto, sono già arrivate, e per prime, le Dimissioni dell'ex ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Farà, in ogni caso,Corte costituzionale il presidente della commissione Esteri del Senato, Vito. Lo ha dichiarato, dopo avere aperto e immediatamente chiuso la seduta dell'organismo parlamentare, disertata, fra, dai colleghi della maggioranza. Sarà la Giunta del regolamento di palazzo Madama a dover fornirepresidenza un parere, posto lo stallo dei lavori. La data non è stata ancora fissata e si presuppone che, in tempi brevi, la riunione si svolgerà quando i capigruppo delle diverse forze politiche rappresenteranno ledei propri parlamentari e la mancata intenzione di sostituirli. Al presidente Elisabetta Casellati, intanto, sono già arrivate, e per prime, ledell'ex ...

