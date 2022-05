“Devi morire”: gli insulti a Venuti, il tifo tossico e un copione che si ripete (Di giovedì 5 maggio 2022) “Devi morire, sei una vergogna”. Solo l’ultimo di numerosi insulti nei confronti del difensore della Fiorentina, Lorenzo Venuti e della fidanzata Augusta Iezzi, dopo la sconfitta a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 5 maggio 2022) “, sei una vergogna”. Solo l’ultimo di numerosinei confronti del difensore della Fiorentina, Lorenzoe della fidanzata Augusta Iezzi, dopo la sconfitta a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Cetriolo_rick : Dio Gesù porco tu bastardo corriere spero che crepi, che in un giorno di poggia non mi citofoni e mi lasci al bagna… - Paola18439710 : Devi morire Europa tu e tutti i tuoi adepti - Emmanustorell : @RobertoRenga Tu non credi nel caso? Un proverbio Yddish dice: se devi morire annegato morirai un bicchiere d'acqua - B63246675BryBry : @AxlGuidato Dovrebbero legalizzare anche la pena di morte x chi pensa che legalizzare questo abominio sia giusto, c… - 91lt_ : @iocherompo NO NON PUOI DEVI ASCOLTARLO DOPO POSSIAMO MORIRE FELICI -

"Devi morire": gli insulti a Venuti, il tifo tossico e un copione che si ripete I tifosi della Fiorentina hanno attaccato sui social il difensore, e la fidanzata Augusta Iezzi, dopo la sconfitta con il Milan. La stessa sorte toccata a Radu e Acerbi, qualche giorno prima. 'Sono ... Morte del comodante: la casa va agli eredi ... se una casa viene data in prestito a una persona, se il proprietario dovesse morire, gli eredi di ... Quindi la devi lasciare a me e a mamma. Possiamo decidere di venderla e ti prenderai un terzo della ... LA NAZIONE I tifosi della Fiorentina hanno attaccato sui social il difensore, e la fidanzata Augusta Iezzi, dopo la sconfitta con il Milan. La stessa sorte toccata a Radu e Acerbi, qualche giorno prima. 'Sono ...... se una casa viene data in prestito a una persona, se il proprietario dovesse, gli eredi di ... Quindi lalasciare a me e a mamma. Possiamo decidere di venderla e ti prenderai un terzo della ... Insulti e minacce social a Venuti "Devi morire, torna al Montevarchi"