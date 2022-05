Covid oggi Basilicata, 518 contagi e 1 morto: bollettino 5 maggio (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 518 i contagi da coronavirus oggi, 5 maggio, in Basilicata secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 2.085 tamponi (molecolari e antigenici). La persona deceduta è un 80enne di San Severino Lucano. Nella stessa giornata sono state registrate 481 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 113 (+1) di cui 3 (-1) in terapia intensiva: 80 (di cui 3 in TI) nell’ospedale di Potenza; 33 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 29.899. Per la vaccinazione, ieri somministrate 219 dosi. Finora 468.135 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 518 ida coronavirus, 5, insecondo numeri e datideldella regione. Registrato un. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 2.085 tamponi (molecolari e antigenici). La persona deceduta è un 80enne di San Severino Lucano. Nella stessa giornata sono state registrate 481 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 113 (+1) di cui 3 (-1) in terapia intensiva: 80 (di cui 3 in TI) nell’ospedale di Potenza; 33 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 29.899. Per la vaccinazione, ieri somministrate 219 dosi. Finora 468.135 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta ...

Advertising

repubblica : Covid, il bollettino: oggi in Italia 48.255 nuovi casi e 138 morti - MCampomenosi : Ecco come hanno votato i Parlamentari Europei su avvio del negoziato per prolungare effetti del covid certificate (… - RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - RenzoCianchetti : RT @Tractors_Lover: Ad oggi nella mia scuola ci sono professori tridosati a casa con Covid. E ci sono io,sana,senza vaccino,guarita,isolata… - AUSLRomagna : RT @RegioneER: ??#Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dall'#emiliaromagna Leggi la notizia: -