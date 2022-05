Covid Italia, contagi e morti in calo: report Gimbe (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) - Covid oggi in Italia, dopo il rialzo della scorsa settimana negli ultimi 7 giorni "scendono i contagi (-8,9%), le terapie intensive (-10,5%), i ricoveri ordinari (-6,1%) e i decessi (-7%)". E' quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe con i dati della settimana 27 aprile-3 maggio. "Dopo il rimbalzo della scorsa settimana – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – tornano a scendere i nuovi casi settimanali, che si attestano a quota 395 mila con una media mobile a 7 giorni di 56 mila casi giornalieri, a fronte di un numero stabile di tamponi totali". Nella settimana 27 aprile-3 maggio "in 18 Regioni si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi (dal -0,7% del Veneto al -18% del Lazio), mentre si registra un incremento Lombardia (+0,7%), Friuli-Venezia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) -oggi in, dopo il rialzo della scorsa settimana negli ultimi 7 giorni "scendono i(-8,9%), le terapie intensive (-10,5%), i ricoveri ordinari (-6,1%) e i decessi (-7%)". E' quanto emerge dal monitoraggio della Fondazionecon i dati della settimana 27 aprile-3 maggio. "Dopo il rimbalzo della scorsa settimana – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– tornano a scendere i nuovi casi settimanali, che si attestano a quota 395 mila con una media mobile a 7 giorni di 56 mila casi giornalieri, a fronte di un numero stabile di tamponi totali". Nella settimana 27 aprile-3 maggio "in 18 Regioni si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi (dal -0,7% del Veneto al -18% del Lazio), mentre si registra un incremento Lombardia (+0,7%), Friuli-Venezia ...

