Covid: i dati di giovedi 5 maggio in FVG (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.459 tamponi molecolari sono stati rilevati 612 nuovi contagi con una percentuale di positività del 13,7%; sono inoltre 3.514 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 246 casi (7%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 171. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è la 50-59 anni (18,07%), seguita dalla 40-49 (16,67%) e dalla 30-39 (12,24%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone: una donna di 99 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), una donna di 97 anni di Muggia (deceduta in ospedale), un uomo di 90 anni di Udine (deceduto in ospedale) e un uomo di 88 anni di Porcia (deceduto in ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 48.255 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri 47.039). Le vittime sono 138… - Agenzia_Ansa : Nell'ultima settimana in Italia scendono i contagi da Covid-19 (-8,9%). Calano anche i decessi (-7%) che passano da… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 87.940 i nuovi casi e 186 le vittime. Il tasso di positività al 15,8%. Effetto Pasqua, i ricoveri… - Simmy882 : Il vaccino COVID-19 ha ucciso più persone in un anno di tutti i vaccini messi insieme in 33 anni. Ciò risulta dai… - Giancky26 : ?? #Pfizer ha inventato i suoi dati sui 44.000 volontari vaccinati #Covid ? O semplicemente rifiutato di consegnarli… -