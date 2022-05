Cosa possiamo imparare dal nostro passato per affrontare il climate change (Di giovedì 5 maggio 2022) Quali insegnamenti ci offre il passato sull’adattamento ai cambiamenti climatici? Eccoli, nella loro cruda semplicita?. In primo luogo, siamo esseri umani, con le stesse qualita? degli Homo sapiens di ogni tempo e luogo, con la stessa mirabile facolta? di pensare in prospettiva, le stesse capacita? di pianificazione e cooperazione, di ragionamento e innovazione. Nel pianificare gli adeguamenti ai futuri cambiamenti climatici, dobbiamo sfruttare al massimo queste nostre doti intrinseche, perche? solo cosi? potremo ottenere buoni risultati. In secondo luogo, abbiamo sviluppato una competenza notevole – e in continua e rapida evoluzione – nella previsione dei cambiamenti climatici. Le antiche societa? descritte in questo libro non hanno mai potuto contare su previsioni meteorologiche scientifiche, su osservazioni satellitari, su batterie di dati proxy e sulla modellazione ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 5 maggio 2022) Quali insegnamenti ci offre ilsull’adattamento ai cambiamenti climatici? Eccoli, nella loro cruda semplicita?. In primo luogo, siamo esseri umani, con le stesse qualita? degli Homo sapiens di ogni tempo e luogo, con la stessa mirabile facolta? di pensare in prospettiva, le stesse capacita? di pianificazione e cooperazione, di ragionamento e innovazione. Nel pianificare gli adeguamenti ai futuri cambiamenti climatici, dobbiamo sfruttare al massimo queste nostre doti intrinseche, perche? solo cosi? potremo ottenere buoni risultati. In secondo luogo, abbiamo sviluppato una competenza notevole – e in continua e rapida evoluzione – nella previsione dei cambiamenti climatici. Le antiche societa? descritte in questo libro non hanno mai potuto contare su previsioni meteorologiche scientifiche, su osservazioni satellitari, su batterie di dati proxy e sulla modellazione ...

