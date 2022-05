Conference: Abraham, prima di noi l'hanno vinta i tifosi (Di giovedì 5 maggio 2022) "E' un sogno che si realizza. Non ho parole per la squadra e i tifosi, che hanno vinto questa partita prima che la giocassimo noi. La Roma meritava una finale, sono felicissimo per me e per tutti". ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) "E' un sogno che si realizza. Non ho parole per la squadra e i, chevinto questa partitache la giocassimo noi. La Roma meritava una finale, sono felicissimo per me e per tutti". ...

Advertising

Eurosport_IT : ROMA IN FINALEEEEEEEEE! ?????? Dopo l'1-1 dell'andata all'Olimpico decide il gol di Abraham, Leicester eliminato: i… - SkySport : ROMA-LEICESTER 1-0 Risultato finale ? ? #Abraham (11') ? ? - DAZN_IT : LA ROMA È IN FINALE DI CONFERENCE LEAGUE ?????? Battuto il Leicester 1-0, decide ABRAHAM ?? La finalissima sarà contr… - ringoringhetto : Roma-Leicester 1-0, a Mourinho basta Abraham: giallorossi in finale di Conference League contro il Feyenoord - _iamgiulia : RT @GoalItalia: ???? ROMA IN FINALE ???? Abraham punisce il Leicester: i giallorossi contenderanno la Conference League al Feyenoord a Tirana… -