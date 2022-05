Carabinieri, non eccedere con trasferimenti d’autorità (Di giovedì 5 maggio 2022) l trasferimento di autorità di un carabiniere sottoposto a indagine penale “deve essere concepito in un’ottica prudenziale assoluta e circoscritto con precisi limiti oggettivi, per prevenire afflizioni, abusi, strumentalizzazioni e accanimenti”. Lo sottolinea il sindacato Nsc, con una lettera del segretario generale dell’Emilia-Romagna Giovanni Morgese inviata, tra l’altro, ai ministri della Difesa, Interni, Giustizia e al Comando generale dell’Arma. Si tratta di “un aspetto delicato”, scrive Morgese “e di profondo condizionamento, talvolta di turbamento” per i militari coinvolti e le loro famiglie, trasferiti ad esempio in altre province. Bisognerebbe quindi evitare un uso eccessivo di questo strumento, distinguere i diversi casi, ma anche uniformarsi a quanto accade alle altre forze di polizia. Un conto, ad esempio, è se il procedimento penale riguarda reati che regolano “il ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 5 maggio 2022) l trasferimento di autorità di un carabiniere sottoposto a indagine penale “deve essere concepito in un’ottica prudenziale assoluta e circoscritto con precisi limiti oggettivi, per prevenire afflizioni, abusi, strumentalizzazioni e accanimenti”. Lo sottolinea il sindacato Nsc, con una lettera del segretario generale dell’Emilia-Romagna Giovanni Morgese inviata, tra l’altro, ai ministri della Difesa, Interni, Giustizia e al Comando generale dell’Arma. Si tratta di “un aspetto delicato”, scrive Morgese “e di profondo condizionamento, talvolta di turbamento” per i militari coinvolti e le loro famiglie, trasferiti ad esempio in altre province. Bisognerebbe quindi evitare un uso eccessivo di questo strumento, distinguere i diversi casi, ma anche uniformarsi a quanto accade alle altre forze di polizia. Un conto, ad esempio, è se il procedimento penale riguarda reati che regolano “il ...

