Calcio: Lega. Premio coach del mese di aprile a Mihajlovic (Di giovedì 5 maggio 2022) "Ha plasmato uno staff tecnico in sintonia col suo pensiero", ha detto De Siervo ROMA - Il Premio coach Of The Month di aprile è stato assegnato all'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. La ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) "Ha plasmato uno staff tecnico in sintonia col suo pensiero", ha detto De Siervo ROMA - IlOf The Month diè stato assegnato all'allenatore del Bologna Sinisa. La ...

Calcio: Lega. Premio coach del mese di aprile a Mihajlovic ... l'intensità e l'agonismo che da sempre caratterizzano Sinisa Mihajlovic", ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A. - foto LivePhotoSport - . mc/com 05 - Mag - 22 12:56