Btp oltre il 3%, ora la Bce attiverà lo scudo anti-spread? (Di giovedì 5 maggio 2022) Sui mercati torna a farsi sentire l'avversione al rischio e i tassi italiani tornano ai livelli di ottobre 2018. Occhi puntanti sull'Eurotower e sul meccanismo di sostegno ai titoli di Stato su cui sta lavorando.

Parametro_zero : @masechi Draghi lo sa che oggi lo spread btp-Bund a 10 anno è arrivato a 200 punti base e che il btp a 10 anni rend… - ParliamoDiNews : Btp oltre il 3%, ora la Bce attiverà lo scudo anti-spread? - Il Sole 24 ORE #attiverà #scudo #anti-spread #sole - fisco24_info : Btp oltre il 3%, ora la Bce attiverà lo scudo anti-spread?: Sui mercati torna a farsi sentire l’avversione al risch… - BitScalp : RT @thehawktrader: per Citigroup, lo spread btp bund puo salire oltre 200. DBRS lascia rating invariati, ma il btp non ne approfitta : spr… - thehawktrader : per Citigroup, lo spread btp bund puo salire oltre 200. DBRS lascia rating invariati, ma il btp non ne approfitta… -