Bergamo, Via Zambonate: in arrivo sedute, piante, una nuova pavimentazione (Di giovedì 5 maggio 2022) Cantiere La Giunta di Bergamo ha oggi approvato l’ultimo stadio di progetto, quello esecutivo, per l’intervento di completamento di via Zambonate, una delle principali vie del centro cittadino. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 5 maggio 2022) Cantiere La Giunta diha oggi approvato l’ultimo stadio di progetto, quello esecutivo, per l’intervento di completamento di via, una delle principali vie del centro cittadino.

Advertising

webecodibergamo : Bergamo, Via Zambonate: in arrivo sedute, piante, una nuova pavimentazione - giordi63 : OggiXla prima volta sono andato da Nasti Primo Piano Pizzabistrot Via Camozzi 34 - Bergamo,Tel.: 03405161048 Una de… - lillydessi : Un dolce al cioccolato fresco e innovativo, tutto da gustare - L'Eco di Bergamo - ParliamoDiNews : Bergamo, omicidio via Novelli: `Non si scusò e poco dopo lo ha accoltellato` - Cronaca #bergamo #omicidio #novelli… - Giorno_Bergamo : Al via l’intervento per fermare la maxi-frana -