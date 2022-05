AEW: Adam Page verso un heel turn? Questa notte un promo diverso dal solito per lui (Di giovedì 5 maggio 2022) Ci si avvicina a piccoli passi verso Double or Nothing, evento dove CM Punk avrà finalmente una chance per il titolo AEW, titolo che è saldamente alla vita di Hangman Page. Una costruzione di questo match che ancora non è entrata nel vivo, solo qualche sguardo tra i due, poi il covid che ha tenuto fuori Page la scorsa settimana. Stanotte il cowboy è tornato e ha tenuto un promo in cui non le ha mandate a dire a Punk, che però era assente. “Non avrete quello che volete” Page ha preso la via del ring per un breve promo, ha esordito dicendo che sarebbe facile dire che rispetta CM Punk, che è il migliore del mondo, ma a lui non interessa e a Double or Nothing non ci sarà certo nessun tributo a Bret Hart per far masturbare i fan, lui distruggerà Punk e basta. ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 5 maggio 2022) Ci si avvicina a piccoli passiDouble or Nothing, evento dove CM Punk avrà finalmente una chance per il titolo AEW, titolo che è saldamente alla vita di Hangman. Una costruzione di questo match che ancora non è entrata nel vivo, solo qualche sguardo tra i due, poi il covid che ha tenuto fuorila scorsa settimana. Stail cowboy è tornato e ha tenuto unin cui non le ha mandate a dire a Punk, che però era assente. “Non avrete quello che volete”ha preso la via del ring per un breve, ha esordito dicendo che sarebbe facile dire che rispetta CM Punk, che è il migliore del mondo, ma a lui non interessa e a Double or Nothing non ci sarà certo nessun tributo a Bret Hart per far masturbare i fan, lui distruggerà Punk e basta. ...

