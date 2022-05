A Zagarolo il Partito Comunista festeggia la vittoria sovietica con la Z di Putin (Di giovedì 5 maggio 2022) Sta sollevando molte polemiche, ampiamente giustificate, la locandina preparata dal Partito Comunista di Zagarolo che l’8 maggio ha organizzato la “festa della vittoria” che celebra “l’Unione sovietica che libera l’Europa dal nazifascismo”. Ora l’Unione sovietica non esiste più e identificare la Russia con il comunismo sembra davvero arduo, ma non per gli organizzatori che hanno piazzato una grande ed evidente “Z”, l’iniziale del nome del paese dove si svolgerà la manifestazione, Zagarolo per l’appunto, non lasciando molti dubbi sul fatto che sia un chiarissimo richiamo al simbolo usato dai soldati e dalla propaganda russa nazionalista come vessillo di vittoria nel conflitto ucraino. Oltretutto la manifestazione festeggia proprio la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Sta sollevando molte polemiche, ampiamente giustificate, la locandina preparata daldiche l’8 maggio ha organizzato la “festa della” che celebra “l’Unioneche libera l’Europa dal nazifascismo”. Ora l’Unionenon esiste più e identificare la Russia con il comunismo sembra davvero arduo, ma non per gli organizzatori che hanno piazzato una grande ed evidente “Z”, l’iniziale del nome del paese dove si svolgerà la manifestazione,per l’appunto, non lasciando molti dubbi sul fatto che sia un chiarissimo richiamo al simbolo usato dai soldati e dalla propaganda russa nazionalista come vessillo dinel conflitto ucraino. Oltretutto la manifestazioneproprio la ...

