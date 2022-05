Advertising

zazoomblog : Spread Btp - Bund: chiude in deciso rialzo a 1985 punti - #Spread #Bund: #chiude #deciso #rialzo - Simmy882 : ???? BTP 10Y CHIUDE APPENA SOTTO IL 3%. SPREAD 198 Governo dei migliori. - fisco24_info : Spread Btp-Bund: chiude in deciso rialzo a 198,5 punti: Il rendimento del decennale italiano è salito al 2,954% - Rosyfree74 : RT @sparviero77: ???? BTP 10Y CHIUDE APPENA SOTTO IL 3%. SPREAD 198 Governo dei migliori. ?? segui Giubbe Rosse, clicca QUI - G_DiVittorio : 2 centesimi è il Btp a 10 anni arriva al 3% 2,98% di massimo oggi Spread sfiora i 200, 199 10° giornata consecuti… -

Chiusura in deciso rialzo per il differenziale trae Bund, a 198,5 punti, sui livelli di fine maggio 2020, rispetto ai 192 punti del giorno precedente. Nella seduta ha toccato un picco di 199,1 punti poco prima delle 17. Il rendimento del ...Lotrae Bund si attesta a +197,32 punti al termine delle negoziazioni. 04 - 05 - 2022 17:50(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Chiusura in deciso rialzo per il differenziale tra Btp e Bund, a 198,5 punti, sui livelli di fine maggio 2020, rispetto ai 192 punti del giorno precedente. Nella seduta ...Nella seconda parte di giornata la tendenza ribassista dei corsi si e' accentuata con lo spread BTp Bund che si e' allargato ulteriormente rispetto alle prime indicazioni. Nel finale il differenziale ...