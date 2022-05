'Spaziale', un podcast che ci porta in orbita con Samantha Cristoforetti (Di mercoledì 4 maggio 2022) Su Intesa San Paolo On Air, la piattaforma podcast della Banca, verrà trasmesso Spaziale, un nuovo podcast in 5 puntate prodotta da Chora Media e Intesa San Paolo. Il volo umano nello spazio: un ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 maggio 2022) Su Intesa San Paolo On Air, la piattaformadella Banca, verrà trasmesso, un nuovoin 5 puntate prodotta da Chora Media e Intesa San Paolo. Il volo umano nello spazio: un ...

Advertising

vedanama : RT @Chora_Media: #SamanthaCristoforetti è partita per una nuova missione nella stazione spaziale internazionale! Per celebrare questa impre… - MassimoChiaram7 : RT @Chora_Media: #SamanthaCristoforetti è partita per una nuova missione nella stazione spaziale internazionale! Per celebrare questa impre… - ESA_Italia : RT @Chora_Media: #SamanthaCristoforetti è partita per una nuova missione nella stazione spaziale internazionale! Per celebrare questa impre… - adblues : @disinformatico A quello raccontato dalla giornalista Bencivelli nel podcast “Spaziale”, composto da un’amica di Sa… - fabiospagnuolo : RT @intesasanpaolo: ???Un viaggio nello spazio con @AstroSamantha: in un #podcast Silvia Bencivelli segue il nuovo viaggio spaziale di Saman… -