Romina De Cesare | la ragazza uccisa con 15 coltellate al torace e al ventre dall’ex a Frosinone

Sul suo profilo Facebook le immagini a supporto della campagna contro la violenza sulle donne, sul suo corpo 15 coltellate, al torace e al ventre: a infliggere i colpi mortali per Romina De Cesare, 34enne originaria di Isernia, potrebbe essere stato il suo ex fidanzato, Pietro Ialongo, trovato ieri sera in stato confusionale sugli scogli a pochi passi da uno stabilimento balneare a Sabaudia. Alcuni passanti lo hanno notato mentre vagava nudo senza meta e hanno allertato i carabinieri, che dopo averlo soccorso hanno ripercorso alla rovescia la sua giornata fino ad arrivare a quanto era accaduto ore prima a Piazza Plebiscito a Frosinone: nell'abitazione nella quale aveva vissuto insieme alla ex fidanzata, il corpo di lei riverso a terra in una pozza di sangue.

