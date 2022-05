Riforma del Csm, l’Anm proclama lo sciopero per il 16 maggio: “Astensione totale” (Di mercoledì 4 maggio 2022) I magistrati contro la Riforma del Csm. Una protesta che ha portato l’Associazione nazionale magistrati a proclamare uno sciopero che si terrà ti terrà il 16 maggio. La decisione è stata presa “in attuazione della mozione approvata dall’Assemblea nazionale straordinaria del 30 aprile scorso”. Si tratterà di un’ “Astensione totale dei magistrati dalle loro funzioni, salvi i limiti derivanti dal codice di Autoregolamentazione”. La decisione di scioperare era stata presa il 30 aprile a larghissima maggioranza contro la Riforma della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, dell’ordinamento giudiziario. Le toghe avevano dato il via libera all’Astensione con 1081 voti a favore, 169 contrari e 13 astenuti, dopo un dibattito di otto ore al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) I magistrati contro ladel Csm. Una protesta che ha portato l’Associazione nazionale magistrati are unoche si terrà ti terrà il 16. La decisione è stata presa “in attuazione della mozione approvata dall’Assemblea nazionale straordinaria del 30 aprile scorso”. Si tratterà di un’ “dei magistrati dalle loro funzioni, salvi i limiti derivanti dal codice di Autoregolamentazione”. La decisione di scioperare era stata presa il 30 aprile a larghissimaranza contro ladella ministra della Giustizia, Marta Cartabia, dell’ordinamento giudiziario. Le toghe avevano dato il via libera all’con 1081 voti a favore, 169 contrari e 13 astenuti, dopo un dibattito di otto ore al ...

