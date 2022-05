(Di mercoledì 4 maggio 2022) Nello sport, come nella vita, ci sono storie d'amore destinate a non nascere mai. Alcuni lo chiamano destino, altri le definiscono contingenze, ma quello trael Nadal e le Atp Finals sembrerebbe ...

drvnkonIove : quanto è felice Rafa di aver vinto ma soprattutto quanto è felice di essere tornato a giocare io mi strappo il cuore per quest’uomo - TaRulleGulle : Rafa è tornato in grande spolvero eh #ATPMadrid -

Doveva capirlo subito,, che il rapporto con quel torneo non sarebbe stato semplice. Primo anno, primo forfait. La rimonta nella finale di Madrid ai danni di Ivan Ljubicic (allora si giocava ...Dopo lo stop di 45 giorni a causa di un infortunio da stress alle costole nella finale del torneo di Indian Wells persa contro Taylor Fritz ,Nadal èin campo nel Masters 1000 di Madrid. Il fuoriclasse spagnolo ha battuto in due set con il punteggio di 6 - 1, 7 - 6 (4) il serbo Miomir Kecmanovic , numero 32 del ranking Atp, in ... Rafa è tornato. Ed è già con un piede e mezzo a Torino Alcuni lo chiamano destino, altri le definiscono contingenze, ma quello tra Rafael Nadal e le Atp Finals sembrerebbe il più classico dei 'matrimoni che non s’hanno da fare', di manzoniana memoria.Rafa ha affermato di aver lasciato il campo con ottime sensazioni ... D: Vediamo tanti giocatori che hanno difficoltà quando tornano dopo tanto tempo senza giocare. Per te invece sembra che quattro o ...