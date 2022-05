Poste Italiane | c’è la chiusura definitiva | durissimo colpo per alcuni clienti

(Di mercoledì 4 maggio 2022) . Non sarà più possibile utilizzarli dopo questa scadenza Il riferimento è a tutti i libretti postali che sono bloccati e ritenuti inattivi da oltre 10 anni. In questi casi l’azienda ha deciso di intervenire e avviare un repulisti generale. In molti hanno utilizzato per L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

CosenzaPost : Poste Italiane: in Calabria la prima tappa del progetto di educazione al servizio di ricapito - PosteNews : L’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante a Bloomberg Tv ha spiegato la rivoluzione digitale di… - chefastidioo_ : RT @puparulepatan: @chefastidioo_ Poste Italiane ma con le ali - puparulepatan : @chefastidioo_ Poste Italiane ma con le ali - baretzfn : @bangedfnbr poste italiane fa schifo ribaltano i pacchi -

previsto per il prossimo 9 maggio il primo webinar di Educazione Postale . L'evento è organizzato dae ha la finalità di favorire la consapevolezza e la conoscenza di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità, quali l'evoluzione dei servizi di recapito e la "rivoluzione" ......questo motivo la Lega ha presentato un'interrogazione ai ministri dell'Economia e dello Sviluppo economico affinche' sia reso noto il valore dei depositi dormienti in giacenza pressoe ...In molti hanno utilizzato per anni il conto su Poste Italiane come soluzione di “riserva” per eventuali necessità, tenendolo lì bloccato per anni senza movimenti. Un investimento quasi a costo zero ...Le nuove figure da inserire nel team italiano di GoStudent, tutte regolarmente assunte ... Ora siamo più determinati che mai a continuare ad investire nel Bel Paese, creare nuovi posti di lavoro e ...