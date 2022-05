Orietta Berti: “Mai in politica, non riesco a mentire” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Non entrerò mai in politica, non riesco a mentire, quindi non fa per me”. Orietta Berti esclude categoricamente una discesa in campo. La cantante, cresciuta tra i comizi del Pci e la messa della domenica, durante il suo ‘passaggio’ a ‘L’autostoppista’, in onda oggi dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, chiude le porte all’ipotesi di una nuova carriera in politica. Le domande abbondano: qual è un personaggio del mondo dello spettacolo che la cantane trova sexy? ”Achille Lauro – risponde senza indugi la cantante – perché è così fascinoso e tenebroso. A me poi fa tanto ridere quando parliamo: lui vuole fare il ragazzo di borgata invece è molto raffinato e quando si esprime in romanesco, un po’ alla buona, mi fa tenerezza e mi fa ridere”. Sulle sue manie la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Non entrerò mai in, non, quindi non fa per me”.esclude categoricamente una discesa in campo. La cantante, cresciuta tra i comizi del Pci e la messa della domenica, durante il suo ‘passaggio’ a ‘L’autostoppista’, in onda oggi dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, chiude le porte all’ipotesi di una nuova carriera in. Le domande abbondano: qual è un personaggio del mondo dello spettacolo che la cantane trova sexy? ”Achille Lauro – risponde senza indugi la cantante – perché è così fascinoso e tenebroso. A me poi fa tanto ridere quando parliamo: lui vuole fare il ragazzo di borgata invece è molto raffinato e quando si esprime in romanesco, un po’ alla buona, mi fa tenerezza e mi fa ridere”. Sulle sue manie la ...

