Muore a 78 anni l’attore Lino Capolicchio. Divenne famoso grazie al Giardino dei Finzi Contini

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Addio al, sceneggiatore e regista, morto stanotte a Roma all’età di 78era nato a Merano, cresciuto a Torino ma si era formato nella Capitale dove ha frequentato l’Accademia nazione d’Arte drammatica ‘Silvio d’Amico’. Il ruolo che lo ha reso celebre è stato quello di Giorgio ne “Ildei”, film tratto dall’omonimo libro di Giorgio Bassani. Fu scelto per questo ruolo nel 1970 da Vittorio De Sica. Il film vinse nel 1971 l’Orso d’Oro al Festival di Bere nel 1972 il premio Oscar al miglior film straniero.vinse il David di Donatello per la migliore interpretazione maschile....

borghi_claudio : Chiederò a ISTAT di dare priorità assoluta ai dati dei malori improvvisi. Non è possibile vedere queste cose ogni g… - LaStampa : Forte dei Marmi, muore a 20 anni mentre lavora a “La capannina”: il giovane cameriere stroncato da un arresto cardi… - fattoquotidiano : Andrea Sciarrini, muore a 40 anni il cestista marchigiano: colpito da un malore mentre era in casa - LaGazzettaWeb : Salve (Le), titolare impresa edile precipita da impalcatura: muore a 53 anni dopo un volo di 6 metri - PaoloScorpio : RT @11Giuliano: Fiducioso: Caltana,muore colpito da aneurisma a 52 anni. Il calcio dà l’addio a Omar Zanchin. Muore stroncato da un aneuri… -

Una donna di 84è morta ieri a Pizzale (Pavia), in Oltrepo Pavese, intossicata dal fumo provocato dall'incendio della sua abitazione. Quando è scattato l'allarme, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco ...Una donna di 84è morta a Pizzale (Pavia) , in Oltrepò Pavese, intossicata dal fumo provocato dall'incendio della sua abitazione. A darne notizia è oggi il quotidiano La Provincia pavese. Quando è scattato l'... A 61 anni muore in casa, scoperta un mese dopo
Per motivi ancora da chiarire, e da una prima ricostruzione, l'uomo di 58 anni, straniero senza fissa dimora, ha tentato di scavalcare (per uscire o entrare ancora non si sa), una recinzione sul retro ...