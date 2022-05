Manuela Arcuri è pronta per dire sì | le nozze a luglio in un castello

(Di mercoledì 4 maggio 2022) La proposta di matrimonio di Giovanni Di Gianfrancesco era arrivata nell’autunno 2021, e ora finalmenteha deciso di svelare tutti i dettagli delle, previste per il 22alOdescalchi sul lago di Bracciano, lo stesso magico scenario che ha visto sposi Tom Cruise e Katie Holmes, ed Eros Ramazzotti con Michelle Hunziker. Vi raccomandiamo...si (ri)sposa: la romantica proposta di Giovanni Di Gianfrancesco “Un luogo incantevole, ideale per coronare un amore, per una favola a lieto fine”, spiega la futura sposa al settimanale Chi. L’attrice ha anche già scelto l’abito, anzi, gli abiti: uno per la cerimonia e una per il ricevimento: “Il vestito che indosserò in ...

zazoomblog : Manuela Arcuri annuncia la data delle nozze con Giovanni Di Francesco: “Mi sposo a luglio” - #Manuela #Arcuri… - zazoomblog : “Finalmente sposa”. Manuela Arcuri l’annuncio è ufficiale e bellissimo: quando dove e con chi - #“Finalmente… - UnioneSarda : #Gossip Nozze per Manuela Arcuri: “Mi sposo a luglio” - occhio_notizie : La #Arcuri ha rivelato la data delle nozze con il suo compagno Giovanni Di Gianfrancesco?? - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Manuela Arcuri svela la data delle nozze, Alberto Tarallo sarà il suo testimone -

Dai rumours che trapelano,indosserà due abitit: uno per la cerimonia in chiesa e uno per ... Lae Di Francesco hanno anche già organizzato i rispetti addii al nubilato e al celibato. La ...si sposa: il fatidico sì al futuro marito arriverà la prossima estate in una location da sogno. Tutti i dettagli. Una bellissima novità nella vita di. L'attrice ...“Un luogo incantevole, ideale per coronare un amore, per una favola a lieto fine”, spiega la futura sposa al settimanale Chi. L’attrice ha anche già scelto l’abito, anzi, gli abiti: uno per la ...Dai rumours che trapelano, Manuela indosserà due abitit ... e il produttore Alberto Tarallo. La Arcuri e Di Francesco hanno anche già organizzato i rispetti addii al nubilato e al celibato.