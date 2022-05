Lo zar Putin, tra deliri, fobie e ipotesi di lettura (Di mercoledì 4 maggio 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette ipotesi, segreti avvolgono Putin, lo zar dei nostri giorni. Personaggio enigmatico, che si cela a tutti. Ce ne parla lo psichiatra Bruno Matacchieri Inespressivo, gelido, chi è realmente lo zar #Putin ? La parola al dott. Bruno Matacchieri. Ciò che colpisce maggiormente l’osservatore, in quest’uomo, è proprio questa sua inespressività . Come se lo zar L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di mercoledì 4 maggio 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette, segreti avvolgono, lo zar dei nostri giorni. Personaggio enigmatico, che si cela a tutti. Ce ne parla lo psichiatra Bruno Matacchieri Inespressivo, gelido, chi è realmente lo zar #? La parola al dott. Bruno Matacchieri. Ciò che colpisce maggiormente l’osservatore, in quest’uomo, è proprio questa sua inespressività . Come se lo zar L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

Advertising

GiordanoSepi : @ismaele_77 Be', la Russia non è più l'URSS. E' un sistema politico, economico e sociale completamente diverso. Put… - GCerqueti : Macron è stato 2 ore e 10 minuti al telefono con Putin. Perché non ha il coraggio di dire pubblicamente in che modo… - Fabrizi13753029 : @matteosalvinimi Parli di pace ma vai dal tuo migliore amico, lo Zar putin e vedrai cosa è la pace ma, quella eterna di Innocenti. - Fabrizi13753029 : @matteosalvinimi Fanno bene. Tu sei favorevole allo Zar putin che sta assassinando migliaia di civili donne e bambi… - assurdistan : @GibelliTiziana Tutta libertà ha uno prezzo – zar Putin -