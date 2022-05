Infermiera ucraina perde le gambe per una mina: Oksana balla al suo matrimonio. Il video è commovente (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel reparto di chirurgia di Leopoli l’amore è stato più forte della guerra. Tra le tragiche notizie che si susseguono dall’Ucrania in questi giorni, la celebrazione del matrimonio tra Oksana, Infermiera di 23 anni, e il fidanzato Victor sta commuovendo molte persone. Oksana ha perso le gambe a causa dell’esplosione di una mina, ma è riuscita comunque a ballare alle sue nozze. L’esplosione della mina russa e le condizioni di Oksana Il 27 marzo scorso la coppia stava rientrando a casa, quando una mina piazzata dai russi è esplosa accanto a loro. Victor è rimasto miracolosamente illeso, mentre Oksana ha avuto la peggio perdendo entrambe le gambe e quattro dita ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel reparto di chirurgia di Leopoli l’amore è stato più forte della guerra. Tra le tragiche notizie che si susseguono dall’Ucrania in questi giorni, la celebrazione deltradi 23 anni, e il fidanzato Victor sta commuovendo molte persone.ha perso lea causa dell’esplosione di una, ma è riuscita comunque are alle sue nozze. L’esplosione dellarussa e le condizioni diIl 27 marzo scorso la coppia stava rientrando a casa, quando unapiazzata dai russi è esplosa accanto a loro. Victor è rimasto miracolosamente illeso, mentreha avuto la peggiondo entrambe lee quattro dita ...

