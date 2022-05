Advertising

UNICEF_Italia : La gioia del piccolo Vanya, finalmente al sicuro dopo l'evacuazione dall'inferno dell'acciaieria di #Mariupol, graz… - rtl1025 : ???? Il centro della città di #Dnipro è stato colpito da missili russi. Lo ha denunciato il sindaco Borys #Filatov su… - AMinghetti : RT @GiovaQuez: Esplosioni a Kiev. E il centro di Dnipro è stato colpito da missili russi. Lo ha denunciato il sindaco Borys Filatov su Tele… - GiovaQuez : Esplosioni a Kiev. E il centro di Dnipro è stato colpito da missili russi. Lo ha denunciato il sindaco Borys Filatov su Telegram #Ukraine - telodogratis : “Il centro Dnipro colpito da missili russi” -

TGCOM

19.42 Sindaco: "Raid russi, bombardamenti incittà" "Ildella città diè stato colpito da missili russi. Lo ha denunciato il sindaco Borys Filatov su Telegram. In serata ...17.10 Kiev: Razzi russi sulla regione diLe forze russe hanno sganciato diversi missili su alcuni villaggi nella regione di, nell'Ucraina- orientale. Lo ha riferito su Telegram ... Ucraina, esplosioni a Kiev e raid russi sul centro di Dnipro I media ucraini segnalano nuove esplosioni a Kiev. L'offensiva russa si è concentrata anche su Dnipro, il cui centro è stato colpito da missili di Mosca. Lo ha denunciato il sindaco Borys Filatov.ma continua a tenere in scacco anche altri territori dell’Ucraina centro-orientale. I russi hanno sferrato diversi raid su alcuni villaggi nella regione di Dnipro, finendo per radere al suolo con ...