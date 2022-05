GdF, “Verum et Oleum”: sequestrati di 2,3milioni di litri olio di oliva in tutta Italia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAmmontano a 2,3 milioni di litri, l’olio extravergine di oliva risultato non conforme alla normativa e sequestrato in tutta Italia dagli uomini della Guardia di Finanza e dall’ICQURF nell’ambito dell’operazione “Verum et Oleum” a tutela della produzione nazionale dell’olio extravergine di oliva. I controlli avvenuti in tutto il Paese, ammontano a 183, e sono nati a seguito dell’operazione congiunta tra i finanzieri del Nucleo Speciale Beni e Servizi e gli ispettori del Dipartimento ICQRF del Ministero delle politiche agricole e forestali che hanno indirizzato le ispezioni verso operatori del settore oleario presenti in tutto il territorio nazionale e verso i principali porti di ingresso delle materie prime di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAmmontano a 2,3 milioni di, l’extravergine dirisultato non conforme alla normativa e sequestrato indagli uomini della Guardia di Finanza e dall’ICQURF nell’ambito dell’operazione “et” a tutela della produzione nazionale dell’extravergine di. I controlli avvenuti in tutto il Paese, ammontano a 183, e sono nati a seguito dell’operazione congiunta tra i finanzieri del Nucleo Speciale Beni e Servizi e gli ispettori del Dipartimento ICQRF del Ministero delle politiche agricole e forestali che hanno indirizzato le ispezioni verso operatori del settore oleario presenti in tutto il territorio nazionale e verso i principali porti di ingresso delle materie prime di ...

