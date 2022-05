Falsa invalida intasca la pensione per 38 anni: scoperta per una "danza del ventre" su Facebook (Di mercoledì 4 maggio 2022) A tradirla è stata una foto postata su Facebook che la immortalava mentre ballava la danza del ventre. Scatto che è diventato una delle prove per i finanzieri del Comando provinciale di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 4 maggio 2022) A tradirla è stata una foto postata suche la immortalava mentre ballava ladel. Scatto che è diventato una delle prove per i finanzieri del Comando provinciale di...

