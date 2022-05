Eva Henger, dopo l’incidente parla dall’ospedale: «Sto malissimo, serviranno mesi prima di tornare a camminare» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Eva Henger parla per la prima volta dopo il grave incidente in auto che l’ha vista coinvolta insieme al marito, Massimiliano Caroletti. «Sto malissimo, ci vorrà qualche mese per tornare a camminare», racconta a Pomeriggio Cinque. La showgirl, ex porno diva, parla dell’incidente stradale che l’ha vista coinvolta lo scorso 29 aprile in Ungheria. Nell’impatto hanno perso la vita i due passeggeri dell’altra vettura. dopo lo scontro tra le auto, Eva e Massimiliano sono stati portati in due ospedali diversi: «Ci hanno diviso perché entrambi gli ospedali vicini al luogo dell’incidente avevano a disposizione una sola sala operatoria e avevano pochi medici – ha spiegato la Henger nel programma ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 4 maggio 2022) Evaper lavoltail grave incidente in auto che l’ha vista coinvolta insieme al marito, Massimiliano Caroletti. «Sto, ci vorrà qualche mese per», racconta a Pomeriggio Cinque. La showgirl, ex porno diva,delstradale che l’ha vista coinvolta lo scorso 29 aprile in Ungheria. Nell’impatto hanno perso la vita i due passeggeri dell’altra vettura.lo scontro tra le auto, Eva e Massimiliano sono stati portati in due ospedali diversi: «Ci hanno diviso perché entrambi gli ospedali vicini al luogo delavevano a disposizione una sola sala operatoria e avevano pochi medici – ha spiegato lanel programma ...

infoitcultura : Le condizioni di Eva Henger e il marito dopo l'incidente. 'È in terapia intensiva - infoitcultura : Eva Henger riabbraccia il marito dopo l’incidente: le sue parole su Instagram - infoitcultura : Eva Henger parla dall'ospedale dopo il grave incidente - infoitcultura : Eva Henger dopo il terribile incidente in collegamento in tv dallospedale Sto malissimo - FRAJAMAS : @massicaroletti @eva_henger @LiveNoneladUrso La marcuzzi bugiarda e maleducata Stiamo ankoora aspettando la denu… -