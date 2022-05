(Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) –re l’iter del fine vita con quello della proposta Romeo sulle tossicodipendenze. Questa la richiesta della, oggi durante la riunione congiunta delle commissione Giustizia e Sanità al, che ha provocato la reazione dei giallorossi. “Veramente già la scorsa volta avevano avanzato la richiesta e gli avevamo già detto di no”, spiega il capogruppo del Pd in commissione Giustizia, Franco Mirabelli. “Loro hanno voluto calendarizzare la legge Romeo sulle tossicodipendenze e noi non siamo stati contrari alla calendarizzazione, mentre nel merito lo siamo totalmente. E c’è questo tentativo di condizionare un percorso all’altro ma mi pare evidente – aggiunge Mirabelli all’Adnkronos – che sia impossibile mettere sullo stesso piano una proposta di legge come quella Romeo, tra l’altro molto divisiva e punitiva, su tema ...

Eutanasia, tensione Lega-Pd al Senato (Adnkronos) – Legare l'iter del fine vita con quello della proposta Romeo sulle tossicodipendenze. Questa la richiesta della Lega, oggi durante la riunione congiunta delle commissione Giustizia e ...Roma, 4 mag. "Come previsto la Lega, per il tramite del senatore Pillon, ha scelto la via del boicottaggio di tutti i provvedimenti che riguardano la libertà di scelta dei cittadini sui temi etici. La ...