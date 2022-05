(Di mercoledì 4 maggio 2022) Termoli, 4 mag. (Adnkronos) - “Siamo davvero entusiasti perché oggi abbiamo fatto un altro passo importante nella costruzione della più grande Green Community italiana. Ilè quello di rendere l'Italia più verde e disullaecologica, diventando sempre più indipendenti”. Lo afferma Frank Meyer, ceo di E.On Italia, in occasione della presentazione della nuova campagna di comunicazione che prende il via da Termoli. “Per costruire una Green Community dobbiamo partire dal territorio: qui in Molise abbiamo con piacere scoperto realtà molto attive e attente nel curare e preservare le risorse locali. Incentivare la cooperazione tra istituzioni, aziende e associazioni è la base per poter realizzare iniziative di successo e di grande impatto. La sinergia con le realtà locali ha dimostrato ...

Advertising

mattia_desci : Bravi ragazzi! Un’altra vittoria importante che ci avvicina al nostro obiettivo! ???? #JuveVenezia - Mov5Stelle : Il nostro obiettivo è difendere il diritto dell'Ucraina alla sovranità territoriale, quindi ai valori di democrazia… - LocalPage3 : E.On: 'Il nostro obiettivo è accelerare la transizione energetica' - Bea47208368 : RT @zingaromarcelbs: svolgere il nostro mandato con la diplomazia e senza timore di esporre 'il potere segreto dietro gli affari nazionali… - capcarlito : RT @Psicoatleti: FUORICLASSE sul @qn_carlino ! Aiutaci a raggiungere il nostro obiettivo, dona su @IdeaGinger! #fuoriclasse #psicoatleti… -

Siamo la Roma

L'della presidenza di turno francese è quello di arrivare al varo del nuovo pacchetto di ... Con ilsostegno, gli ucraini possono ricostruire il loro paese. Ecco perché oggi vi propongo ...Secondo la parlamentare di Kiev "l'principale" ora è fare una valutazione su tutti i ... Quest'anno, pianifichiamo di aumentare considerevolmente ilsupporto alla Moldavia garantendo ... Berardi: "Il nostro obiettivo è portare allo stadio più persone possibili con disabilità" Da Termoli parte la nostra campagna di comunicazione che ha l'obiettivo di creare la più grande Green Community in Italia, una community in cui ognuno può agire concretamente per ridurre il proprio ...Ringraziamo Time The Nemesis per la collaborazione nel raggiungimento di questo prestigioso obiettivo", ha dichiarato Luigi De ... il creatore del drone 'inoffensivo' 08 APR vivo V23 5G: il nostro ...