Conte esonerato? Il Tottenham non ne può più: può tornare in Italia, ma niente Juventus ed Inter (Di mercoledì 4 maggio 2022) In estate rischia di esserci una clamorosa svolta sulla panchina del Tottenham; il futuro di Conte potrebbe essere lontano dagli Spurs. Lo scorso novembre il Tottenham, dopo una prima parte di stagione terribile, decise di esonerare Nuno Espirito Santo e puntare tutto su Antonio Conte. Il tecnico, dopo l’esperienza con l’Inter, ha scelto l’Inghilterra e in particolare gli Spurs per riportare un trofeo che manca da quattordici anni. Missione non portata a termine con il club che finirà la stagione senza titoli più la delusione per la Conference che, a causa di problemi extracalcistici, a visto gli Spurs esclusi senza la possibilità di giocarsi le proprie chance. L’unico obiettivo rimasto è il quarto posto ma non è detto che sia sufficiente per la permanenza di Conte. LaPresseUn tecnico ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 4 maggio 2022) In estate rischia di esserci una clamorosa svolta sulla panchina del; il futuro dipotrebbe essere lontano dagli Spurs. Lo scorso novembre il, dopo una prima parte di stagione terribile, decise di esonerare Nuno Espirito Santo e puntare tutto su Antonio. Il tecnico, dopo l’esperienza con l’, ha scelto l’Inghilterra e in particolare gli Spurs per riportare un trofeo che manca da quattordici anni. Missione non portata a termine con il club che finirà la stagione senza titoli più la delusione per la Conference che, a causa di problemi extracalcistici, a visto gli Spurs esclusi senza la possibilità di giocarsi le proprie chance. L’unico obiettivo rimasto è il quarto posto ma non è detto che sia sufficiente per la permanenza di. LaPresseUn tecnico ...

JastemmoColNAP_ : @ruotebucate sarri per fare il napoli di sarri c'ha messo 3 anni, conte per dominare c'ha messo 2 anni, pioli sono… - AndreArmageddon : @Mauro39201502 Più che altro non era convinto del ruolo che avrebbe avuto con Conte e si vedeva di più nel 433 di S… - ElCalha20 : @YvanGoSlow24 Quali sarebbero gli errori? I cambi? Spoiler: anche Conte, che sicuramente considererai un vate facev… - Vera83199302 : @andreoni_max @nickkwolff Non possiamo pretendere di vincere subito dopo due anni disastrosi e con una squadra medi… - SasageyoESM : RT @smgii1908: Venduti Hakimi e Lukaku, esonerato Conte, incassati 130M dal mercato 2021, pronto ad incassare altri 100M dal 2022, prestiti… -