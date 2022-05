Classifica ATP, Carlos Alcaraz ad una vittoria dal sorpassare Matteo Berrettini nel ranking (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ieri Carlos Alcaraz ha eliminato il georgiano Nikoloz Basilashvili nel secondo turno del tabellone di singolare maschile del torneo Masters 1000 di Madrid: lo spagnolo ha così incamerato già 90 punti nel torneo. Il 9 maggio l’iberico sarà almeno a quota 3863. Al momento nel ranking virtuale gli resta davanti Matteo Berrettini, il quale è a quota 3895: Alcaraz lo scavalcherebbe vincendo negli ottavi contro il britannico Cameron Norrie, dato che si porterebbe a quota 3953, al settimo posto virtuale. Di seguito il ranking ATP virtuale. ranking ATP LIVE E PROIEZIONI Alcaraz-Berrettini 1 Novak Djokovi? SRB 7990 2 Daniil Medvedev RUS 7990 3 Alexander Zverev GER 6510 4 Rafael Nadal ESP 6345 5 Stefanos Tsitsipas GRE 5400 6 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ieriha eliminato il georgiano Nikoloz Basilashvili nel secondo turno del tabellone di singolare maschile del torneo Masters 1000 di Madrid: lo spagnolo ha così incamerato già 90 punti nel torneo. Il 9 maggio l’iberico sarà almeno a quota 3863. Al momento nelvirtuale gli resta davanti, il quale è a quota 3895:lo scavalcherebbe vincendo negli ottavi contro il britannico Cameron Norrie, dato che si porterebbe a quota 3953, al settimo posto virtuale. Di seguito ilATP virtuale.ATP LIVE E PROIEZIONI1 Novak Djokovi? SRB 7990 2 Daniil Medvedev RUS 7990 3 Alexander Zverev GER 6510 4 Rafael Nadal ESP 6345 5 Stefanos Tsitsipas GRE 5400 6 ...

