Cagliari: è giallo sul divorzio con Mazzarri (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri sarebbe stato licenziato e non esonerato. Ancora niente di ufficiale, ma questa è la ricostruzione del quotidiano L'Unione Sarda sul divorzio, diventato ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'allenatore delWaltersarebbe stato licenziato e non esonerato. Ancora niente di ufficiale, ma questa è la ricostruzione del quotidiano L'Unione Sarda sul, diventato ...

Advertising

sportface2016 : +++(ANSA) #Cagliari, giallo sul divorzio con #Mazzarri: nessun esonero ma licenziamento per giusta causa. Alla base… - SickBoy1987 : RT @sportface2016: +++(ANSA) #Cagliari, giallo sul divorzio con #Mazzarri: nessun esonero ma licenziamento per giusta causa. Alla base del… - giornaleradiofm : Cagliari: è giallo sul divorzio con Mazzarri - g_dimarzo : RT @sportface2016: +++(ANSA) #Cagliari, giallo sul divorzio con #Mazzarri: nessun esonero ma licenziamento per giusta causa. Alla base del… - OhWhatFun__ : RT @sportface2016: +++(ANSA) #Cagliari, giallo sul divorzio con #Mazzarri: nessun esonero ma licenziamento per giusta causa. Alla base del… -