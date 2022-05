Barbara D’Urso fuori da Canale 5: pronto l’accordo per salvarla (a una sola condizione) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nell’ultimo anno, Barbara D’Urso ha vissuto una vera e propria rivoluzione all’interno del palinsesto Mediaset. Dall’addio a due dei suoi programmi storici all’importante ridimensionamento di Pomeriggio 5, sino ad arrivare alla nuova avventura – stavolta, però su Italia 1 – che si è appena conclusa: è chiaro che c’è aria di cambiamenti per la conduttrice. E con il contratto ormai quasi in scadenza, si vocifera della fine dell’idillio tra lei e l’emittente. Tuttavia, ultime indiscrezioni rivelano i termini del nuovo accordo che potrebbe “salvare” la D’Urso. Barbara D’Urso, il nuovo accordo con Mediaset Il ruolo di Barbara D’Urso nella programmazione dell’emittente non è mai stato messo in discussione: ormai da anni è una delle conduttrici più amate della tv italiana, in ... Leggi su dilei (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nell’ultimo anno,ha vissuto una vera e propria rivoluzione all’interno del palinsesto Mediaset. Dall’addio a due dei suoi programmi storici all’importante ridimensionamento di Pomeriggio 5, sino ad arrivare alla nuova avventura – stavolta, però su Italia 1 – che si è appena conclusa: è chiaro che c’è aria di cambiamenti per la conduttrice. E con il contratto ormai quasi in scadenza, si vocifera della fine dell’idillio tra lei e l’emittente. Tuttavia, ultime indiscrezioni rivelano i termini del nuovo accordo che potrebbe “salvare” la, il nuovo accordo con Mediaset Il ruolo dinella programmazione dell’emittente non è mai stato messo in discussione: ormai da anni è una delle conduttrici più amate della tv italiana, in ...

Advertising

QuiMediaset_it : Nuovo record d'ascolti e ancora una vittoria per @pomeriggio5 con 19,6% di share sul target commerciale. Il progra… - Rossell95761227 : @trash_italiano Ma questo profilo è Barbara d’urso in incognita? - QuelloKeSbrocca : @nonleggerlo te stai in linea con barbara d'urso, vista la pochezza che esprimi. a ognuno il suo - RompiballeI : @DartNose Io ormai sono compromesso??, Ma tu puoi ancora salvarti! Non guardarlo! Sto rivalutando Barbara D'Urso! - ParliamoDiNews : Stefania Orlando retrocessa su RealTime? `Ho detto no a Barbara d`Urso` #GrandeFratelloVip -