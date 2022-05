Acconciature per la primavera 2022, è in voga il wet look di Chiara Ferragni e le trecce (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le Acconciature di tendenza in questa primavera 2022 sono davvero tante. Queste sono perfette per accontentare anche le donne più esigenti. Quindi è arrivato il momento per scoprire le proposte più cool del momento. Tendenze pettinature primavera 2022 La giusta ispirazione per i prossimi mesi arriva proprio da Chiara Ferragni che lancia sempre delle nuove tendenze per quanto riguarda le pettinature o l'abbigliamento. L'influencer porta molto spesso i capelli sciolti e lisci o crea delle onde molto leggere. Invece ultimamente ha optato per il meraviglioso effetto bagnato. Quindi Chiara ha utilizzato semplicemente del gel e ha pettinato all'indietro la chioma con una piega extreme sleek davvero irresistibile. La pettinatura in questione è perfetta per ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ledi tendenza in questasono davvero tante. Queste sono perfette per accontentare anche le donne più esigenti. Quindi è arrivato il momento per scoprire le proposte più cool del momento. Tendenze pettinatureLa giusta ispirazione per i prossimi mesi arriva proprio dache lancia sempre delle nuove tendenze per quanto riguarda le pettinature o l'abbigliamento. L'influencer porta molto spesso i capelli sciolti e lisci o crea delle onde molto leggere. Invece ultimamente ha optato per il meraviglioso effetto bagnato. Quindiha utilizzato semplicemente del gel e ha pettinato all'indietro la chioma con una piega extreme sleek davvero irresistibile. La pettinatura in questione è perfetta per ...

