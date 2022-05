Zaniolo | 'Totti è una leggenda | vedo spesso i suoi video'

(Di martedì 3 maggio 2022) Nicolòè stato protagonista insieme a cinque bambini di unpubblicato per promuovere l'iniziativa 'AS Roma...

Advertising

ForzaRoma.info

Le originiparla della prima maglia ("La prima che ho scambiato è stata con Modric al ... Alle spalle ci sono campioni comee Del Piero, davanti la prospettiva di indossare una maglia ...Lo stessoha dichiarato: "La Roma vincerà con Mourinho, troppi quattordici anni di attesa" . È stato domandato a Francescose si prevede un suo ritorno. Lui ha risposto: "Non è vicino. ... Zaniolo: “Totti è una leggenda, lo ammiro molto e spesso riguardo i suoi video” Nicolò Zaniolo è stato protagonista insieme a cinque bambini di un video pubblicato per promuovere l'iniziativa 'AS Roma Junior Reporter'. Il numero 22 ha risposto a molte domande parlando anche di ...Nicolò Zaniolo ha partecipato all’iniziativa AS Roma Junior Reporter: ha incontrato cinque ragazzi, vincitori del concorso, che lo hanno intervistato a Trigoria. “Peggio di un’intervista vera”, questo ...