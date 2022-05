Via libera al Bonus psicologo 2022: come funziona, a chi spetta e quanto (Di martedì 3 maggio 2022) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, INPS e Ministero della salute comunicano tramite il proprio sito internet la data a partire ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 maggio 2022) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, INPS e Ministero della salute comunicano tramite il proprio sito internet la data a partire ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto con i nuovi aiuti per famiglie e imprese per contrastare gli effet… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al decreto che proroga all'8 luglio il t… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il #Cdm ha dato il via libera a numerose #liberalizzazioni, semplificazioni e riforme nelle… - discoradioIT : #Sala: soddisfatto dal via libera del Governo all'uso dell'avanzo di bilancio 2021 @BeppeSala - ForzaGiorgia2 : RT @LaVeritaWeb: Sì dopo ore di scontro in cdm: il M5s rompe sul via libera all’inceneritore a Roma. Interventi per 14 miliardi. Taglio del… -