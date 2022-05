Ultime Notizie Roma del 03-05-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Talin studio Papa Francesco Continua a cercare imperterrito la via della Pace lo ribadisce raccontando in un colloquio con il Corriere della Sera e tentativi di mediazione Messi in campo dall’inizio del conflitto il primo giorno di guerra ho detto che erano diretti al telefono punto invece non l’ho chiamato l’avevo sentito dicembre per il mio compleanno ma questa volta no non ho chiamato ho voluto fare un gesto chiaro che tutto il mondo vedesse per questo sono andato dall’ambasciatore Russo ho chiesto che mi spiegassero gli ho detto per favore fermatevi Poi ho chiesto a Cardinale Parolin dopo 20 giorni di guerra di arrivare a puntini messaggio che ero disposto ad andare a Mosca Certo era necessario che l’idea del termino con Celeste perché finestrina non abbiamo ancora avuto risposte ...