Ue: Draghi, 'andare velocemente e costruire coordinamento efficace Difesa' (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Gli investimenti nella Difesa devono essere fatti nell'ottica di un miglioramento delle nostre capacità collettive – come Unione Europea e come Nato. L'ultimo Consiglio Europeo ha preso una decisione importante con l'approvazione della “Bussola Strategica”, che dobbiamo attuare con rapidità. Occorre però andare velocemente oltre questi primi passi e costruire un coordinamento efficace fra i sistemi della Difesa". Lo ha detto Mario Draghi al Parlamento Ue. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Gli investimenti nelladevono essere fatti nell'ottica di un miglioramento delle nostre capacità collettive – come Unione Europea e come Nato. L'ultimo Consiglio Europeo ha preso una decisione importante con l'approvazione della “Bussola Strategica”, che dobbiamo attuare con rapidità. Occorre peròoltre questi primi passi eunfra i sistemi della". Lo ha detto Marioal Parlamento Ue.

