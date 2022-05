Traffico Roma del 03-05-2022 ore 13:30 (Di martedì 3 maggio 2022) Luceverde Roma dalla redazione Traffico tornato Regolare sul tratto Urbano della A24 e sul grande raccordo anulare restano le code sulla Pontina dove per lavori si viaggia su carreggiata a ridotta tra Romano e via di Decima in direzione del grande raccordo anulare è ancora traductor de Cenci via di Decima in uscita dalla città prudenza per un incidente con rallentamenti nelle due direzioni di via di Porta Furba partito ieri il torneo di tennis al Foro Italico l’edizione 2022 del torneo degli Internazionali BNL d’Italia andrà avanti fino al 15 maggio possibili disagi in tutta l’aria transito poi con carreggiate è ridotta su via di Boccea con disagi all’altezza di via Accursio per lavori fino al 10 maggio e seguiamo fino alle 17 del 20 maggio i lavori di manutenzione sia diurne che non torni sulla Cristoforo Colombo tra ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 maggio 2022) Luceverdedalla redazionetornato Regolare sul tratto Urbano della A24 e sul grande raccordo anulare restano le code sulla Pontina dove per lavori si viaggia su carreggiata a ridotta trano e via di Decima in direzione del grande raccordo anulare è ancora traductor de Cenci via di Decima in uscita dalla città prudenza per un incidente con rallentamenti nelle due direzioni di via di Porta Furba partito ieri il torneo di tennis al Foro Italico l’edizionedel torneo degli Internazionali BNL d’Italia andrà avanti fino al 15 maggio possibili disagi in tutta l’aria transito poi con carreggiate è ridotta su via di Boccea con disagi all’altezza di via Accursio per lavori fino al 10 maggio e seguiamo fino alle 17 del 20 maggio i lavori di manutenzione sia diurne che non torni sulla Cristoforo Colombo tra ...

Advertising

giuliainnocenzi : 3000€ al mese per affittare delle tigri in gabbia da tenere in giardino! Succede in Italia come ha documentato la… - EdisonZoicaj : @Vittoriochimico @OndeFunky @neniambulance Si senza neni neni gente vaccinata ( in perfetta salute) che muore all’i… - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Via della Pineta Sacchetti ??????Traffico rallentato altezza Giovanni Acquaderni #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 12:50 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Viale Marco Polo ??????Traffico rallentato altezza via dei Verbiti #Luceverde #Lazio -